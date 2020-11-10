Самолет из Уфы сел в Москве из-за проблем с системой электроснабжения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Уфы в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Ранее борт подал сигнал тревоги. Как стало известно по прибытии в столицу, на самолете частично отказала система электроснабжения.
"Самолет занял безопасный эшелон, продолжил полет и благополучно совершил посадку в Шереметьево", – заявили в пресс-службе ПАО "Аэрофлот".
В компании отметили, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожало.