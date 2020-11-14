Самолет "Победы" приземлился на запасном аэродроме Внуково по технической причине

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Самолет лоукостера "Победа" приземлился на запасном аэродроме Внуково "из-за технической причины, не влияющей на безопасность полета", сообщил РБК представитель авиакомпании.

Лайнер совершал рейс из Санкт-Петербурга в Чебоксары, однако был вынужден произвести посадку в Москве.

Решение посадить самолет в Москве было принято "из-за отсутствия сертифицированной технической службы в Чебоксарах". Во Внуково пассажиров пересадили на резервный борт.

"Ни малейшего риска безопасности полета не было", – уточнил представитель "Победы".

13 ноября самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в новосибирском аэропорту Толмачево. В Росавиации заявили, что причиной вынужденной посадки стали неполадки в двигателе.