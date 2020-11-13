МАК заявил о невозможности считать данные с устройств самолета Колтового

17:38
Фото: instagram.com/koltovoy
Международный авиационный комитет сообщил о невозможности считать данные с устройств самолета телеведущего Александра Колтового. В ведомстве заявили, что печатные платы были утрачены при крушении воздушного судна под воздействием высоких температур. Об этом сообщается на сайте организации.
"Специалисты исследовали электронные устройства, обнаруженные на месте крушения. Они не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для целей расследования авиационных происшествий. Установлено, что из-за высоких температур были повреждены печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа, поэтому считать информацию с них не получится", – говорится в сообщении.
Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G разбился возле села Томилино 7 ноября. Сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека. Позднее стало известно, что одной из жертв оказался ведущий НТВ Александр Колтовой.
По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие полагает, что винт самолета не работал во время столкновения с землей, а масляный бак был пуст.
Друг разбившегося ведущего Колтового рассказал, почему он увел самолет в поле
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