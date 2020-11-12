Пилот рассказал, почему Колтовой не мог посадить самолет на трассу

"Интервью": пилот Николай Лукин – об авиакатастрофе, в которой погиб Колтовой

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший при крушении самолета, не стал сажать летательный аппарат на автомобильную дорогу из-за большого скопления машин. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал друг Колтового, пилот Николай Лукин.

"Дорогу ремонтируют сейчас, там постоянно заторы, это во-первых. А во вторых, она извилистая в настоящий момент. То есть там, где мы видим, как он пролетает над мостом, видно большое скопление машин", – заявил пилот.

Лукин рассказал, что во время прочих полетов они с Колтовым обсуждали, что в случае внештатной ситуации необходимо максимально уводить самолет в сторону от скопления людей.

"До домов жилых оставалось буквально несколько десятков метров. То есть если бы дальше на такой высоте Александр летел, то это все топливо уже бы воспламенилось не в поле", – отметил Лукин.

Пилот также рассказал, что в самолете была парашютная система, однако высота полета для эвакуации была недостаточной. Специалист объяснил, что для этого требовалось не менее двухсот метров, а Колтовой находился ниже этой отметки.

Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G разбился возле села Томилино 7 ноября. Сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, одним из погибших оказался ведущий НТВ Александр Колтовой.

