Пилот рассказал, почему Колтовой не мог посадить самолет на трассу

12 ноября, 22:55
"Интервью": пилот Николай Лукин – об авиакатастрофе, в которой погиб Колтовой
Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший при крушении самолета, не стал сажать летательный аппарат на автомобильную дорогу из-за большого скопления машин. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал друг Колтового, пилот Николай Лукин.
"Дорогу ремонтируют сейчас, там постоянно заторы, это во-первых. А во вторых, она извилистая в настоящий момент. То есть там, где мы видим, как он пролетает над мостом, видно большое скопление машин", – заявил пилот.
Лукин рассказал, что во время прочих полетов они с Колтовым обсуждали, что в случае внештатной ситуации необходимо максимально уводить самолет в сторону от скопления людей.
"До домов жилых оставалось буквально несколько десятков метров. То есть если бы дальше на такой высоте Александр летел, то это все топливо уже бы воспламенилось не в поле", – отметил Лукин.
Пилот также рассказал, что в самолете была парашютная система, однако высота полета для эвакуации была недостаточной. Специалист объяснил, что для этого требовалось не менее двухсот метров, а Колтовой находился ниже этой отметки.
Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G разбился возле села Томилино 7 ноября. Сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, одним из погибших оказался ведущий НТВ Александр Колтовой.
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