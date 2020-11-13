Самолет Ан-124 выкатился за пределы ВПП в новосибирском аэропорту Толмачево

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседницы агентства, самолет принадлежит авиакомпании "Волга-Днепр".

По предварительным данным, борт вылетал из аэропорта, но когда поднялся в воздух, связь с экипажем прервалась. Пилот принял решение посадить лайнер.

При посадке сломалась передняя стойка шасси. В момент происшествия на борту находилось 14 человек. Пострадавших нет, всех эвакуировали.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Уфы в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после того, как подал сигнал тревоги. На самолете частично отказала система электроснабжения.