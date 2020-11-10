Жителя Башкирии задержали в Шереметьево за дебош в самолете

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На борту самолета рейсом Москва – Петропавловск-Камчатский полицией был задержан дебошир, угрожавший совершить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Информация о неадекватном поведении одного из пассажиров поступила в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево вечером 9 ноября", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 24-летний житель Башкирии пытался перед полетом проникнуть в кабину пилотов и угрожал совершить теракт. На замечания персонала он не реагировал. Нарушителя доставили в линейное подразделение. После осмотра специалисты не обнаружили на борту самолета предметы, которые могли бы предоставлять опасность.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее нетрезвого туриста высадили из самолета, следовавшего в Анапу из Иркутска, за курение. Мужчина сопротивлялся и угрожал, что позвонит маме.

Также сообщалось, что самолет авиакомпании "Победа", в июле следовавший из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту. Сообщалось, что виновницей инцидента стала женщина, дважды закурившая в самолете.