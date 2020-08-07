В Испании самолет вынужденно сел из-за отказа пассажира надеть маску

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Самолет авиакомпании Air Europa, летевший c Канарских островов в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску на борту, сообщает ТАСС.

Предположительно, гражданин Украины находился в состоянии алкогольного опьянения. После передачи мужчины сотрудникам гражданской гвардии воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.

Ранее пассажиры самолета, который направлялся на Ибицу, устроили драку после того, как один из мужчин отказался надевать маску. Другие скрутили нарушителя.

Аналогичный случай произошел в самолете, летевшем из Новосибирска в Москву. Когда члены экипажа напомнили мужчине о правилах санитарной безопасности, он начал их оскорблять.