В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске

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Причиной вынужденной посадки транспортного самолета Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево являются неполадки в двигателе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

Самолет авиакомпании "Волга-Днепр" должен был лететь по маршруту Новосибирск – Вена. Сразу после вылета экипаж принял решение о возвращении. При приземлении воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки. В настоящее время аэропорт закрыт. Пострадавших нет. Сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин произошедшего, уточнили в Росавиации.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Уфы в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после того, как подал сигнал тревоги. На самолете частично отказала система электроснабжения.