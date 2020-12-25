СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы ВПП во Внуково

Во Внуково пассажирский самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы

Следственный комитет начал проверку после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня самолет, следовавший рейсом Нерюнгри – Москва, выкатился на 50 метров за пределы рулежной дорожки. В настоящее время пассажиры и члены экипажа эвакуированы", – говорится в сообщении.

Также проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомством в том числе контролируется вопрос о соблюдении прав пассажиров и выполнения дальнейших рейсов по расписанию. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Воздушное судно выкатилось сегодня за пределы взлетно-посадочной полосы во Внуково. Сообщалось, что пассажиры самолета были высажены штатно, а аэропорт не закрывался. По предварительным данным, в самолете находились 108 пассажиров и шесть членов экипажа.