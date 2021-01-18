Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

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Новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, но остался цел", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, из членов экипажа никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта позднее сообщили, что инцидент произошел в рамках испытательной работы.

"К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу – изменений в расписании не планируется", – уточнили в пресс-службе.

Ранее СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы ВПП во Внуково. Сообщалось, что пассажиры самолета были высажены штатно, а аэропорт не закрывался.