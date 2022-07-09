Прокуратура начала проверку по аварийной посадке вертолета под Люберцами

Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки вертолета в Люберецком городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Аварийную посадку совершил вертолет марки Robinson.

"Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверочных мероприятий и при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, никто из трех пассажиров вертолета не пострадал.

Вертолет совершил экстренную посадку в городском округе Люберцы, поселок Октябрьский. Сообщение об этом поступило в Главное управление МЧС России по Московской области. В результате инцидента никто не пострадал, вертолет не разрушился. Не произошел и розлив топлива.

Накануне вертолет, перевозивший школьников в Долину гейзеров на Камчатке, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. В инциденте никто не пострадал.