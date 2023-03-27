Гигантскую китовую акулу заметили у берегов Хургады

Гигантскую акулу обнаружили у берегов туристического города Хургада. Первыми заметили ее приближение сотрудники морской службы. Правда, это не кровожадный морской хищник, а китовая акула. Эксперты заявили, что для людей она безопасна. Но туристам посоветовали держаться от нее подальше.

Этот вид не имеет зубов и питается планктоном. Зоозащитники даже выпустили инструкции, где просят не кататься на акуле и не преследовать ее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.