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Гигантскую китовую акулу заметили у берегов Хургады

Гигантскую китовую акулу заметили у берегов Хургады

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Гигантскую акулу обнаружили у берегов туристического города Хургада. Первыми заметили ее приближение сотрудники морской службы. Правда, это не кровожадный морской хищник, а китовая акула. Эксперты заявили, что для людей она безопасна. Но туристам посоветовали держаться от нее подальше.

Этот вид не имеет зубов и питается планктоном. Зоозащитники даже выпустили инструкции, где просят не кататься на акуле и не преследовать ее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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