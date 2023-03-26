Кабмин РФ одобрил проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – отмечается в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов заявил, что настало время запустить в России "специальную экономическую операцию".

В качестве экономической поддержки России депутат предложил создать в Донбассе особую экономическую зону, упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных.



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