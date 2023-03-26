Путин заявил, что НАТО согласовала стратегическую концепцию развития блока в 2022 году

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Владимир Путин заявил, что НАТО согласовала в прошлом году новую стратегическую концепцию развития блока. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"В прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, и там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал президент России.

Он уточнил, что в список входят Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и другие страны. Президент подчеркнул, что НАТО объявляют о создании глобальной организации.

По словам главы государства, в начале 2023 года Великобритания и Япония подписали соглашение о взаимной открытости. То есть страны планируют налаживать контакты и развивать отношения в военной сфере. Именно поэтому западные аналитики отмечают, что Запад начинает формировать новую ось, на подобии фашистских режимов Германии и Италии, а также милитаристской Японии в 1930-е годы.

Ранее Путин заявил, что сотрудничество России и Китая не представляет угрозу для Запада. Кроме того, Путин сказал, что сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия совершенно открыто.

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