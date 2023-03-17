Дивный мир за неделю: лис Рэмбо, игры до посинения и клад среди акул

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Ловкий лис

Неуловимый лис, получивший кличку Рэмбо, четыре года сводил с ума охотников на территории одного из австралийских заповедников. Как пишет Daily Mail, его объявили "в розыск", так как он истреблял редких животных. На деле же лис несколько лет обходил любые ловушки, даже с ядом, и практически не попадался в объективы фотоловушек.

Найти хищника так и не получилось. Специалисты считают, что лис мог погибнуть во время наводнения в конце октября прошлого года.

Съеденный выигрыш

Британский блогер Адам Дэвис случайно съел на камеру призовую пасхальную конфету-яйцо, за которую мог получить 10 тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей).

Специально к Пасхе Cadbury выпустила 280 двухцветных шоколадных яиц, и тем, кто найдет каждое из их, компания обещает выплатить денежный приз. Уже после того, как конфета была съедена и зрители блогера помогли ему понять, что он наделал, Дэвис обратился в Cadbury и попросил выплатить ему часть средств. Ответа пока не последовало.

Шесть часов среди акул

Дайвер-кладоискатель Ник Ричардс из Австралии вызвался помочь паре, которая во время прогулки на яхте потеряла обручальное кольцо со 100-летней историей, сообщает Daily Mail. Супруги два года нанимали разных специалистов, но найти украшение не удавалось. Вместе со своим другом Ричардс погрузился на дно реки Парраматта в Сиднее, которая буквально кишит тупорылыми акулами, и в 25-сантиметровом иле все-таки нашел кольцо.

Всего под водой дайверы провели шесть часов. Плату за услуги Ричардс брать отказался, объяснив, что ему просто приносит радость возвращать людям утерянные вещи.

Выгодный внутренний голос

Американка Венди Хестер выиграла миллион долларов (75,2 миллиона рублей) после того, как жуткий голос в голове попросил ее купить лотерейный билет, пишет The Sun. Сам билет в пересчете на российскую валюту стоил чуть больше 750 рублей.

Женщина уже забрала приз и на эти деньги планирует выплатить кредит за машину, а также купить дом.

Наказание смартфоном

Китаец решил проучить сына и навсегда отбить у него желание играть на смартфоне по ночам, пишет The New Paper. Мужчина отпросил ребенка из школы и сказал ему, что тот будет заниматься любимым делом весь день без сна.

Сначала мальчик обрадовался, но ненадолго. Отец сидел рядом с сыном и заставлял его играть 17 часов подряд. Мужчина не сжалился, даже когда школьник просил о пощаде и пожаловался на усталость и боли в теле. В итоге мальчик пообещал, что больше никогда не будет играть по ночам и даже письменно закрепил свое слово.