Metallica приобрела завод по производству виниловых пластинок – СМИ

Фото: ТАСС/EP/JOSE SENA GOULAO

Американская рок-группа Metallica купила завод по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing в штате Виргиния. Об этом сообщает журнал Billboard.

Как отмечает издание, в течение десяти лет Metallica сотрудничала с фабрикой и благодаря ей выпускала пластинки с собственными треками. Компания помогла группе сохранить доступность творчества на виниле во время проблем с поставками.

"Мы очень рады тому, что наше сотрудничество с Furnace и его основателями вышло на новый уровень", – заявил барабанщик группы Ларс Ульрих.

Сооснователь коллектива, вокалист и ритм-гитарист Джеймс Хетфилд подчеркнул, что завод Furnace Record был важен как для группы, так и для ее фанатов. Он добавил, что приобретение завода гарантирует слушателям доступ к виниловым пластинкам с высококачественными записями.

По данным компании Luminate, Metallica в 2021 и 2022 годах входила в число самых продаваемых на виниле групп США.

Ранее группа Metallica анонсировала выход нового альбома. Он выйдет впервые за семь лет. Релиз называется 72 Seasons, в него войдут 12 композиций, общий хронометраж которых составит 77 минут. Выход альбома назначен на 14 апреля 2023 года.



Группа Metallica выпустила клип на песню из нового альбома 72 seasons

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