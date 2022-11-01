Дайверы из Израиля проголосовали на парламентских выборах в бассейне с акулами

Фото: The Eilat Underwater Observatory Marine Park

Сотрудники океанариума в израильском Эйлате проголосовали в бассейне с акулами. Информацией об этом поделилась телерадиокомпания КАН в своем Twitter-аккаунте.

"Дайверы подводного парка "Мицва" в Эйлате поместили урну для голосования в бассейн с акулами и проголосовали во время ежедневного погружения", – рассказали в компании.

В Израиле 1 июля стартовали пятые с апреля 2019 года парламентские выборы. После них определится состав Кнессета 25-го созыва. Потом организуется процесс формирования правительственной коалиции.

Уточняется, что на территории Израиля установили порядка 12 тысяч точек для голосования.

Ранее министр обороны страны Бени Ганц рассказал, что Израиль не будет поставлять украинской стороне вооружения, но продолжит оказывать гуманитарную поддержку и доставлять спасательное оборонительное оборудование.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!