Новости мира: жителям Австралии угрожают крокодилы

Жителям Австралии угрожают крокодилы. Из-за паводка в нескольких штатах разлились реки, а мутные потоки – любимое место обитания пресмыкающихся, сообщили специалисты. Хищников уже видели у жилых домов. Полиция патрулирует затопленные населенные пункты, помогают не только людям, но и животным. Еще одной опасностью на австралийских улицах в данный момент стали акулы. О том, что их видели близ жилых домов заявил мэр Берктауна.

От ударов стихии также страдают жители США. Около 10 тысяч жителей Калифорнии получили приказ об эвакуации. Штат уходит под воду из-за сильнейшего наводнения. Оно вызвано большим количеством снега, скопившимся в горах и обильными дождями. В зоне бедствия находится 25 миллионов человек, многие уже лишились электричества. Некоторые оказались заперты в своих домах. Службы экстренной помощи просят население запастись продуктами первой необходимости, которых будет достаточно на две недели. Под угрозой и продовольственная безопасность страны. Именно в Калифорнии выращивается значительная часть сельскохозяйственных культур. Также в регионе находится большая часть хабов хранения.

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