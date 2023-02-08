В РПЦ раскритиковали идею Церкви Англии сделать Бога гендерно-нейтральным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Москвой 24 объяснил желание Церкви Англии использовать для обозначения Бога гендерно-нейтральные термины "модным либеральным трендом" переписывания истории.

Ранее сообщалось, что Церковь Англии изучит вопрос, стоит ли использовать для обозначения Бога вместо традиционного местоимения он гендерно-нейтральные термины. Планируется, что комиссия по этой теме будет создана весной 2023 года.





Вахтанг Кипшидзе зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Мы живем во время, когда модным либеральным трендом является написание новой "правильной" истории человечества, это включает уничтожение памятников, цензуру литературных произведений, переписывание даже произведений народного фольклора. И вот теперь добрались и до Библии.

"Нам, христианам, известно, что Бог воплотился в мужском поле. Весь "гендерный дискурс", который мы, увы, видим в западном богословии, в последнее время следует за политической идеологией и поэтому имеет вторичную природу. Священные тексты неприкосновенны, это аксиома для многих религиозных традиций, включая и нашу", – подчеркнул Кипшидзе.

Ранее английская актриса Эмма Коррин, сыгравшая роль покойной принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона", выступила с призывом в наградах на различных премиях использовать гендерно-нейтральные категории. По ее мнению, последние на сегодняшний день недостаточно инклюзивные. Изменение же поможет небинарным людям во время вручения премий ощутить себя признанными и представленными, уверена актриса.



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