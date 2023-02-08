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18:32

Общество

В РПЦ раскритиковали идею Церкви Англии сделать Бога гендерно-нейтральным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Москвой 24 объяснил желание Церкви Англии использовать для обозначения Бога гендерно-нейтральные термины "модным либеральным трендом" переписывания истории.

Ранее сообщалось, что Церковь Англии изучит вопрос, стоит ли использовать для обозначения Бога вместо традиционного местоимения он гендерно-нейтральные термины. Планируется, что комиссия по этой теме будет создана весной 2023 года.

Мы живем во время, когда модным либеральным трендом является написание новой "правильной" истории человечества, это включает уничтожение памятников, цензуру литературных произведений, переписывание даже произведений народного фольклора. И вот теперь добрались и до Библии.
Вахтанг Кипшидзе
зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

"Нам, христианам, известно, что Бог воплотился в мужском поле. Весь "гендерный дискурс", который мы, увы, видим в западном богословии, в последнее время следует за политической идеологией и поэтому имеет вторичную природу. Священные тексты неприкосновенны, это аксиома для многих религиозных традиций, включая и нашу", – подчеркнул Кипшидзе.

Ранее английская актриса Эмма Коррин, сыгравшая роль покойной принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона", выступила с призывом в наградах на различных премиях использовать гендерно-нейтральные категории. По ее мнению, последние на сегодняшний день недостаточно инклюзивные. Изменение же поможет небинарным людям во время вручения премий ощутить себя признанными и представленными, уверена актриса.

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