Юрист рассказала, должны ли в РФ признать третий пол вслед за ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения собирается расширить половую принадлежность: понятие не хотят ограничивать мужчиной и женщиной. Разбираемся, есть ли научные основания для такого шага и придется ли России как члену ВОЗ официально признать третий пол.

Не только "м" и "ж"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует утвердить в обновленном руководстве по учету гендерной проблематики новую концепцию: "пол не ограничивается мужским или женским". Первая версия документа была опубликована в 2011 году. Теперь 146-страничное пособие модернизируют с учетом новых научных данных, говорится в сообщении.





Всемирная организация здравоохранения (Планируется) выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским.

Кроме того, в руководстве обновят ключевые понятия, касающиеся пола. Ожидается, что в документе представят новые концепции гендера, справедливости и прав человека.

Нынешнее пособие "Учет гендерной проблематики для менеджеров здравоохранения: практический подход" позиционируется как "удобное в использовании руководство" для повышения осведомленности и развития навыков гендерного анализа и гендерно-ориентированного планирования в здравоохранении.

В организации сообщили, что отзывы об обновлении можно будет оставлять до осени 2022 года включительно. При этом не уточняется, когда официально выпустят финальную версию.

Признавать необязательно

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что РФ автоматически не придется признавать существование третьего пола на законодательном уровне после обновлений в документе ВОЗ.





Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Акты, которые Всемирная организация здравоохранения выпускает в форме рекомендаций, не имеют обязательной юридической силы и не обязывают государства принимать меры.

Членам ВОЗ важно принимать во внимание рекомендации организации, но это не обязывает их вносить изменения в национальное законодательство, уточнила юрист. "Германия, например, уже опередила позицию ВОЗ. Совсем недавно министерством по делам семьи и министерством юстиции ФРГ после долгих споров был согласован закон о самоопределении", – напомнила Спиридонова.

Она добавила, что предложения ВОЗ уже встретили ряд критики со стороны специалистов в области акушерства.

В свою очередь, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Алексей Шкляр рассказал Москве 24, что пол человека закладывается генетически и в норме определяется исключительно либо как мужской, либо как женский на основе половых признаков.

К первичным половым признакам относят те, которые связаны с репродуктивной системой и касаются строения половых органов. Вторичные формируются в течение жизни: у мужчин проявляются, например, в росте бороды, усов, низком тембре голоса, а у женщин, в частности, в развитии молочных желез, отметил специалист.

По его словам, выделение третьего пола не оправдано с медицинской точки зрения.





Алексей Шкляр акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук ВОЗ легализует третий пол в порыве и попытке создать комфортные условия для всех членов общества. Однако с медицинской точки зрения это неоправданно.

По его словам, на практике инициатива может привести к тому, что организации здравоохранения по всему миру могут начать создавать отдельные палаты и целые отделения для людей, относящих к себя к третьему полу.

Между тем акушер-гинеколог Юлия Кубицкая рассказала Москве 24, что под определение третьего пола теоретически могли бы подойти люди с врожденными аномалиями половых органов, когда непонятно, к какому полу отнести человека. При этом такие аномалии довольно редки, и в норме существует только два пола, подчеркнула специалист.