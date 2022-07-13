Юрист рассказала, должны ли в РФ признать третий пол вслед за ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения собирается расширить половую принадлежность: понятие не хотят ограничивать мужчиной и женщиной. Разбираемся, есть ли научные основания для такого шага и придется ли России как члену ВОЗ официально признать третий пол.
Не только "м" и "ж"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует утвердить в обновленном руководстве по учету гендерной проблематики новую концепцию: "пол не ограничивается мужским или женским". Первая версия документа была опубликована в 2011 году. Теперь 146-страничное пособие модернизируют с учетом новых научных данных, говорится в сообщении.
Кроме того, в руководстве обновят ключевые понятия, касающиеся пола. Ожидается, что в документе представят новые концепции гендера, справедливости и прав человека.
В организации сообщили, что отзывы об обновлении можно будет оставлять до осени 2022 года включительно. При этом не уточняется, когда официально выпустят финальную версию.
Признавать необязательно
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что РФ автоматически не придется признавать существование третьего пола на законодательном уровне после обновлений в документе ВОЗ.
Членам ВОЗ важно принимать во внимание рекомендации организации, но это не обязывает их вносить изменения в национальное законодательство, уточнила юрист. "Германия, например, уже опередила позицию ВОЗ. Совсем недавно министерством по делам семьи и министерством юстиции ФРГ после долгих споров был согласован закон о самоопределении", – напомнила Спиридонова.
Она добавила, что предложения ВОЗ уже встретили ряд критики со стороны специалистов в области акушерства.
В свою очередь, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Алексей Шкляр рассказал Москве 24, что пол человека закладывается генетически и в норме определяется исключительно либо как мужской, либо как женский на основе половых признаков.
К первичным половым признакам относят те, которые связаны с репродуктивной системой и касаются строения половых органов. Вторичные формируются в течение жизни: у мужчин проявляются, например, в росте бороды, усов, низком тембре голоса, а у женщин, в частности, в развитии молочных желез, отметил специалист.
По его словам, выделение третьего пола не оправдано с медицинской точки зрения.
По его словам, на практике инициатива может привести к тому, что организации здравоохранения по всему миру могут начать создавать отдельные палаты и целые отделения для людей, относящих к себя к третьему полу.
Между тем акушер-гинеколог Юлия Кубицкая рассказала Москве 24, что под определение третьего пола теоретически могли бы подойти люди с врожденными аномалиями половых органов, когда непонятно, к какому полу отнести человека. При этом такие аномалии довольно редки, и в норме существует только два пола, подчеркнула специалист.