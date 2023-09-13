"Это повышает у Байдена пульс": на Западе испугались визита Ким Чен Ына в РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров привлекла внимание ведущих мировых СМИ, а Госдеп США уже пригрозил принять меры против сотрудничества стран. Как на визит Ким Чен Ына в Россию отреагировали пользователи соцсетей за рубежом – в материале Москвы 24.

"Вместе против империализма"

Ким Чен Ын приехал в Приморский край из Пхеньяна на специальном бронированном поезде 12 сентября. В его делегацию вошли высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил. Встретили северокорейского лидера красной ковровой дорожкой и оркестром.



Нынешний визит Ким Чен Ына в Россию стал его первой зарубежной поездкой за последние четыре года . При этом, как реально обстоят дела в Северной Корее, мир не знает практически ничего – КНДР считается едва ли не самой закрытой страной. Здесь проповедуется идеология чучхе , которая подразумевает счастье для своего народа и полную независимость от зарубежного влияния. При этом в КНДР есть ряд жестких ограничений. Например, стрижку можно выбрать только из 28 утвержденных вариантов причесок. Кроме того, Ким Чен Ын руководит страной параллельно с тем, что вечным лидером КНДР объявлен его дед Ким Ир Сен . Таким образом, это единственное государство, которым технически правит умерший.

13 сентября Владимир Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный в Амурской области. Лидер КНДР приехал туда на автомобиле Maybach, который специально привезли на все том же поезде из Пхеньяна. Путин показал северокорейскому коллеге объекты космодрома, в процессе глава КНДР оставил отзыв в книге почетных гостей. Также президент продемонстрировал ему российский лимузин "Аурус".

Визит был подготовлен настолько тщательно, что сотрудники службы безопасности следили даже за температурой воздуха и скоростью ветра на космодроме.

После экскурсии два лидера отправились на переговоры, открытая часть которых продлилась около девяти минут. Владимир Путин отметил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего создания и 75 лет установления дипломатических отношений Москвы и Пхеньяна.

"Именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику", – сказал Путин.

Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что Россия вступила в священную борьбу с гегемонистическими силами в защиту своей безопасности. По его словам, Пхеньян поддерживает все решения Москвы.





Ким Чен Ын лидер КНДР Надеемся, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства.

По словам российского президента, в планах переговоров были вопросы гуманитарного характера и экономического взаимодействия, а также обсуждение ситуации в регионе. При этом известно, что в делегациях двух стран есть министры обороны Сергей Шойгу и его коллега Кан Сун Нам.

Сначала обсуждение прошло в расширенном формате, затем Путин и Ким Чен Ын остались на встрече тет-а-тет. При этом никаких документов по итогам переговоров двух лидеров подписано не будет, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля назвал встречу содержательной.

После переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на официальный обед. В меню вошли блюда русской кухни: салат из утки с инжиром и нектарином, уха из белого амура, пельмени с камчатским крабом, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и осетрина с грибами и картофелем.

По словам российского президента, дальше в программе визита Ким Чен Ына – поездки в Комсомольск-на-Амуре, где ему покажут авиационную технику, и во Владивосток, чтобы ознакомиться с возможностями Тихоокеанского флота.

"Санкции Байдена работают очень "хорошо"..."

На переговоры России и КНДР уже отреагировали в Госдепе США. Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что, если Пхеньян передаст Москве оружие, Штаты могут принять меры.





Мэттью Миллер руководитель пресс-службы Госдепа США Любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций СБ ООН.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в целом вызвала огромный интерес мировой прессы. Текстовые трансляции визита лидера Северной Кореи в Россию вели такие СМИ, как американские New York Times, CNN и ABC, британские Sky News и Guardian, а также итальянская газета La Repubblica. Поездку освещает и японский телеканал HNK: на его сайте вышло интервью представителя местного правительства, который заявил, что Токио внимательно следит за ситуацией. Также о встрече на Дальнем Востоке рассказали арабские СМИ.

Пользователи соцсетей со всего мира тоже следят за переговорами. Многие из тех, кто живет в западных странах, признались, что опасаются союза России и Северной Кореи.

"Объединение двух сил – это совсем нехорошая идея", – отметил RAYANANAS из Франции.

"Это не идет нам на пользу", – подчеркнул американец Bill B.





EverFaithful пользователь Сети Должно быть, это повышает у Байдена пульс.

Многие зарубежные пользователи убеждены, что к таким отношениям России и КНДР привела провальная внешняя политика администрации Джо Байдена.



"Безусловно, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин доказали, что Запад не может контролировать весь мир", – подчеркнул Tom Silver из Кении.

"Наша внешняя политика делает подобные вещи неизбежными", – написал ReformedDEGEN из США.

"Санкции Байдена работают очень "хорошо"…" – иронизирует пользовательница из Штатов Milenka.





Sissy Cheek пользователь Сети В то время как США нянчатся с гериатрическим пациентом в Белом доме, который целенаправленно разрушает страну, противники объединяются, а БРИКС укрепляется. США как мировая сверхдержава уже мертва?

Кроме того, многие комментаторы убеждены, что на Дальнем Востоке в эти дни творится история. По их мнению, встреча Путина и Ким Чен Ына вносит свой вклад в формирование нового мирового порядка.