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13 сентября, 15:01

Политика

"Это повышает у Байдена пульс": на Западе испугались визита Ким Чен Ына в РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров привлекла внимание ведущих мировых СМИ, а Госдеп США уже пригрозил принять меры против сотрудничества стран. Как на визит Ким Чен Ына в Россию отреагировали пользователи соцсетей за рубежом – в материале Москвы 24.

"Вместе против империализма"

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын приехал в Приморский край из Пхеньяна на специальном бронированном поезде 12 сентября. В его делегацию вошли высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил. Встретили северокорейского лидера красной ковровой дорожкой и оркестром.

Нынешний визит Ким Чен Ына в Россию стал его первой зарубежной поездкой за последние четыре года. При этом, как реально обстоят дела в Северной Корее, мир не знает практически ничего – КНДР считается едва ли не самой закрытой страной. Здесь проповедуется идеология чучхе, которая подразумевает счастье для своего народа и полную независимость от зарубежного влияния. При этом в КНДР есть ряд жестких ограничений. Например, стрижку можно выбрать только из 28 утвержденных вариантов причесок. Кроме того, Ким Чен Ын руководит страной параллельно с тем, что вечным лидером КНДР объявлен его дед Ким Ир Сен. Таким образом, это единственное государство, которым технически правит умерший.

13 сентября Владимир Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный в Амурской области. Лидер КНДР приехал туда на автомобиле Maybach, который специально привезли на все том же поезде из Пхеньяна. Путин показал северокорейскому коллеге объекты космодрома, в процессе глава КНДР оставил отзыв в книге почетных гостей. Также президент продемонстрировал ему российский лимузин "Аурус".

Визит был подготовлен настолько тщательно, что сотрудники службы безопасности следили даже за температурой воздуха и скоростью ветра на космодроме.

После экскурсии два лидера отправились на переговоры, открытая часть которых продлилась около девяти минут. Владимир Путин отметил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего создания и 75 лет установления дипломатических отношений Москвы и Пхеньяна.

"Именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику", – сказал Путин.

Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что Россия вступила в священную борьбу с гегемонистическими силами в защиту своей безопасности. По его словам, Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

Надеемся, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын
лидер КНДР

По словам российского президента, в планах переговоров были вопросы гуманитарного характера и экономического взаимодействия, а также обсуждение ситуации в регионе. При этом известно, что в делегациях двух стран есть министры обороны Сергей Шойгу и его коллега Кан Сун Нам.

Сначала обсуждение прошло в расширенном формате, затем Путин и Ким Чен Ын остались на встрече тет-а-тет. При этом никаких документов по итогам переговоров двух лидеров подписано не будет, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля назвал встречу содержательной.

После переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на официальный обед. В меню вошли блюда русской кухни: салат из утки с инжиром и нектарином, уха из белого амура, пельмени с камчатским крабом, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и осетрина с грибами и картофелем.

По словам российского президента, дальше в программе визита Ким Чен Ына – поездки в Комсомольск-на-Амуре, где ему покажут авиационную технику, и во Владивосток, чтобы ознакомиться с возможностями Тихоокеанского флота.

"Санкции Байдена работают очень "хорошо"..."

Фото: kremlin.ru

На переговоры России и КНДР уже отреагировали в Госдепе США. Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что, если Пхеньян передаст Москве оружие, Штаты могут принять меры.

Любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций СБ ООН.
Мэттью Миллер
руководитель пресс-службы Госдепа США

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в целом вызвала огромный интерес мировой прессы. Текстовые трансляции визита лидера Северной Кореи в Россию вели такие СМИ, как американские New York Times, CNN и ABC, британские Sky News и Guardian, а также итальянская газета La Repubblica. Поездку освещает и японский телеканал HNK: на его сайте вышло интервью представителя местного правительства, который заявил, что Токио внимательно следит за ситуацией. Также о встрече на Дальнем Востоке рассказали арабские СМИ.

Пользователи соцсетей со всего мира тоже следят за переговорами. Многие из тех, кто живет в западных странах, признались, что опасаются союза России и Северной Кореи.

"Объединение двух сил – это совсем нехорошая идея", – отметил RAYANANAS из Франции.

"Это не идет нам на пользу", – подчеркнул американец Bill B.

Должно быть, это повышает у Байдена пульс.
EverFaithful
пользователь Сети

Многие зарубежные пользователи убеждены, что к таким отношениям России и КНДР привела провальная внешняя политика администрации Джо Байдена.

Фото: kremlin.ru

"Безусловно, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин доказали, что Запад не может контролировать весь мир", – подчеркнул Tom Silver из Кении.

"Наша внешняя политика делает подобные вещи неизбежными", – написал ReformedDEGEN из США.

"Санкции Байдена работают очень "хорошо"…" – иронизирует пользовательница из Штатов Milenka.

В то время как США нянчатся с гериатрическим пациентом в Белом доме, который целенаправленно разрушает страну, противники объединяются, а БРИКС укрепляется. США как мировая сверхдержава уже мертва?
Sissy Cheek
пользователь Сети

Кроме того, многие комментаторы убеждены, что на Дальнем Востоке в эти дни творится история. По их мнению, встреча Путина и Ким Чен Ына вносит свой вклад в формирование нового мирового порядка.

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