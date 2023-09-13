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13 сентября, 07:25

Политика

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент прилетел на космодром из Приморья, где днем ранее принимал участие в Восточном экономическом форуме. Вскоре Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры.

Лидер Северной Кореи прибыл в РФ 12 сентября. В стране его встретили красной ковровой дорожкой. Ким Чен Ын вышел из вагона поезда на станции Хасан Приморского края.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщал, что во время визита лидера КНДР в Россию главы государств могут поднять вопрос о предоставлении РФ гуманитарной помощи Пхеньяну.

Комментируя свой первый за четыре года визит в РФ, Ким Чен Ын отметил, что поездка стала демонстрацией важности стратегических отношений между странами. По его словам, визит наглядно показывает серьезную позицию партии и правительства Северной Кореи.

Ким Чен Ын прибыл с деловым визитом в РФ

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