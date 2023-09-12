Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов встретил главу КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Об этом рассказали в министерстве.

"Лидера КНДР на станции Хасан в Приморском крае встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Утром 12 сентября поезд лидера КНДР прибыл в Россию. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко не исключил, что в ходе визита Ким Чен Ына будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой КНДР на Дальнем Востоке. По его словам, общение лидеров РФ и Северной Кореи пройдет в том числе в формате один на один. Кроме того, состоятся переговоры делегаций двух стран. При этом каких-либо пресс-конференций не планируется.



Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию