Ким Чен Ын в рамках визита в РФ посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре – Путин

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У главы КНДР Ким Чен Ына в рамках визита в Россию запланирована широкая программа, в частности, с космодрома Восточный он отправится в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил Владимир Путин.

"Он же отсюда (с космодрома. – Прим. ред.) еще [поедет] в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника – и гражданская, и боевая", – рассказал президент.

Затем северокорейский лидер отправится во Владивосток, где для него также подготовили военную программу, которая будет заключаться в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. Кроме того, там же он посетит Дальневосточный федеральный университет и некоторые объекты РАН, которые занимаются биологией моря.

"Программа большая, поэтому пока рано подводить какие-то итоги", – заключил российский лидер.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР состоялись 13 сентября на космодроме Восточный. Они продлились больше пяти часов. По их итогам не планируется подписание каких-либо документов.



Путин и Ким Чен Ын встретились в Амурской области