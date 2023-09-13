Глава КНДР выразил уверенность в победе России над Западом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в борьбе с западной гегемонией. Такой тост глава КНДР озвучил во время официального обеда с Владимиром Путиным по итогам двухсторонних переговоров.

"Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии", – цитирует его ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что Россия сможет создать в мире стабильную обстановку для развития стран.

По его словам, сейчас в мире происходит борьба прогресса и реакционизма, справедливости и несправедливости. При этом он заметил, что на этом фоне продолжает формироваться полицентричное мироустройство. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР вместе с РФ готова защищать международную справедливость.

В заключение своей речи северокорейский лидер заявил, что его нынешний визит в РФ поспособствует превращению дружественных отношений Москвы и Пхеньяна в "нерушимое стратегическое сотрудничество".

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына стороны могут затронуть в том числе вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР состоялись 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Они предполагали как встречу с участием делегаций, так и общение в формате тет-а-тет. По их итогам не планируется подписание каких-либо документов.



Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный