Евросоюз намерен сохранить визовые ограничения для россиян

Фото: 123RF/mesutdogan

Евросоюз не вернется к упрощенному визовому режиму с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Об этом сообщает газета "Известия".

"На данном этапе мы не размышляем о сценариях "что если", – сказал Стано.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия намерена сохранять все введенные ограничения вплоть до окончания конфликта. По его словам, визовый вопрос пока не является для ЕС приоритетным.

Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и РФ перестал действовать с 12 сентября прошлого года. Визовый сбор для россиян был повышен до 80 евро. Также были увеличены сроки рассмотрения заявок и введены дополнительные требования по документам.

Между тем в августе этого года власти Италии приняли решение также приостановить для граждан РФ и Белоруссии программу выдачи "золотых виз" в обмен на инвестиции.



Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября