Эксперт назвал страны, которые закрыли свои границы для россиян

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В данный момент въезд во все страны Балтии закрыт для россиян, также для них недоступны Финляндия, Польша, а в будущем подобное решение могут принять и ряд других европейских стран, заявил эксперт по туризму Николай Мельник. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Мельник отметил, что граждан РФ перестали пускать на территорию Литвы, Эстонии и Латвии, причем некоторые страны заявляют об открытой агрессии и неприязни по отношению к России.

"Эти ограничения действуют и в Финляндии, но есть небольшая хитрость. Туда въезд все-таки возможен через территорию Норвегии. Также ограничения на въезд россиян действуют в Польше", – отметил он.

По словам эксперта, запрет на посещение Финляндии может принести этой стране намного больше проблем, чем непосредственно России. Он напомнил, что в страну в том числе не пускают даже при наличии бизнес-визы. Все это приведет к тому, что россияне, которые ежегодно приезжали в Финляндию для работы с агрокультурами, в сферах строительства и IT, не смогут больше присутствовать на финском рынке в качестве специалистов.

"Финляндия столкнется с большими проблемами. У них встанет строительство недвижимости и будут сложности в аграрном комплексе. Финнам придется искать других специалистов из Евросоюза, но они будут ниже наших по уровню", – объяснил он.

Сотрудники, ранее работавшие в финских компаниях, подписывают при устройстве на работу контракт, в котором прописаны штрафы и неустойки. После введения ограничений они перешли на работодателей, им придется выплачивать денежные средства в том числе за то, что некоторые россияне не смогут продолжать работать в дистанционном формате, сказал Мельник.

Он добавил, что не меньшей проблемой стал и личный визит к семье, проживающей в Финляндии.

"На данный момент единственная возможность въехать на территорию Финляндии из России – если у человека есть вид на жительство в одной из европейских стран", – подчеркнул эксперт.

Он выразил мнение, что в скором времени к Финляндии присоединятся и другие европейские страны, которые могут полностью запретить въезд на свою территорию для россиян.

"Я считаю, что в скором времени к Финляндии присоединятся Эстония, Латвия, Литва и другие страны. Они примут аналогичное решение. Потому что, как правило, если кто-то один из Евросоюза начинает, то другие быстренько подхватывают. До конца месяца мы увидим такие же ужесточения и в других странах", – отметил эксперт.

При этом другие страны ЕС, например Германия, Испания, Франция и Греция, продолжают сохранять нейтралитет по отношению к России и пропускают граждан страны согласно правилам Шенгенской зоны, резюмировал Мельник.

Ранее Финляндия запретила россиянам въезжать через ее страну в Евросоюз при помощи туристической визы. Как объяснили в МИД Финляндии, россияне смогут перемещаться транзитом в страны, не входящие в состав ЕС.

Единственное условие при таких поездках – "незамедлительное перемещение в аэропорт". Также по турвизе через Финляндию гражданам РФ разрешено покидать ЕС.

До этого Финляндия запретила россиянам транзит в остальную часть Шенгенской зоны через страну.



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