Хельсинки закрыли для россиян въезд в ЕС по турвизе через Финляндию

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Россияне с краткосрочной шенгенской туристической визой не смогут въехать в страны Евросоюза через Финляндию, сообщает РИА Новости со ссылкой на финский МИД.

"Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны", – уточнили во внешнеполитическом ведомстве Финляндии.

При этом, как объяснили в МИД, россияне смогут перемещаться транзитом в страны, не входящие в состав ЕС. Единственное условие при таких поездках – "незамедлительное перемещение в аэропорт". Также по турвизе через Финляндию гражданам РФ разрешено покидать ЕС.

Отмечается, постоянно проживающие в ЕС россияне, граждане Евросоюза и члены их семей не подвергнутся действию ограничений, за исключением транзита россиян – родственников граждан ЕС через Финляндию.

Кроме того, сезонные работники с краткосрочной визой, бизнесмены, прибывающие на лечение, а также другие россияне смогут въехать на территорию Финляндии при условии обоснования причин визита в ЕС.

Ранее Финляндия запретила россиянам транзит в остальную часть Шенгенской зоны через страну.

Граждане РФ, у которых есть недвижимость на территории Финляндии, обязаны иметь основание для личного присутствия в стране. Помимо этого, российские студенты, приехавшие обучаться, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, а также к обучению, завершенному в рамках степени.

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