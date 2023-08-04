Власти Латвии обяжут не сдавших языковой экзамен россиян покинуть страну

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В Латвии порядка 6 тысяч россиян обладают постоянным видом на жительство (ПМЖ) в республике, однако они до сих пор не сдали языковые экзамены по латышскому языку для увеличения права пребывания в Евросоюзе. В сентябре этого года власти Латвии обяжут покинуть республику, если экзамен не будет сдан. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

Заместитель госсекретаря МВД Латвии Вилнис Витолиньш заявил, что таким гражданам пришлют письмо с требованием уехать из Латвии в течение трех месяцев.

Отмечается, что никакого уголовного наказания для россиян, которые откажутся выполнять предписанные требования, не предусмотрено, но они могут получить штраф за не сдачу языкового экзамена.

В МВД Латвии сообщили порталу, что соответствующие письма действительно подготавливаются и будут направлены в начале осени.

По словам главы комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидака, новые поправки в закон об миграции позволяют выгнать даже пенсионеров, если они не сдали экзамен на знание языка.

"Когда мы такой вопрос задали начальнику погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это сделать", – сказал Лидак.

В МВД подчеркнули, что лишение латвийского ПМЖ подразумевает также под собой лишение права на госопеку, в том числе и на получение пенсии.

Однако, те, кто попробует сдать экзамен и не сможет сделать этого до 1 сентября, смогут воспользоваться второй попыткой, сдав экзамен до конца осени, резюмировал портал.

Ранее МИД Латвии заявлял, что с 4 июля республика возобновит выдачу виз ряду категорий россиян, в их числе будут граждане, являющиеся членами латвийских семей, жители других стран Евросоюза и Швейцарии.

Также будет возобновлен прием заявлений на гуманитарные визы. К ним относятся такие причины, как посещение тяжело больных близких, похороны, наличие угрозы жизни или здоровью обращающегося.



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