В ЕК заявили об отсутствии универсального решения по вопросу уже ввезенных машин из РФ

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У Европейской комиссии нет универсального решения по поводу российских автомобилей, которые уже были ввезены на территорию Евросоюза, заявил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри, комментируя заявления главы МВД Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что страны, входящие состав ЕС, должны самостоятельно регулировать вопрос о въезде автомобилей в соответствии со своими национальными правилами.

"Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в приложение XXI, не могут быть ввезены в ЕС. Выполнять санкции ЕС должны государства-члены, а также решать, что делать с товарами, которые могли попасть на их территорию вопреки запрету. Здесь нет универсального подхода", – сказал представитель ЕК.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что с 13 сентября страна запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Решение, по его словам, было принято после консультации с властями Латвии и Литвы.

До этого такой же запрет был введен в Латвии и Литве. Последние сделали исключение для водителей, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее.

10 сентября в Евросоюзе подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней и зубных паст.

Позже Еврокомиссия скорректировала пояснение по поводу ввоза автомобилей и личных вещей россиян ЕС, она призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.



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