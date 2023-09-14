Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



"Вместе с ним мы прошли большой путь. Впереди – масштабная, сложная и очень важная работа", – подчеркнул мэр.



По его словам, с каждым годом Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу. Их связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы.

"Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей", – добавил Собянин, пожелав Воробьеву успехов в его трудах на благо жителей Московской области.

Ранее Мособлизбирком подвел итоги выборов губернатора Подмосковья и общие результаты дополнительных выборов депутата Мособлдумы. Победителем стал Андрей Воробьев. Он набрал 83,68% голосов.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, явка на региональных выборах стала самой высокой с 2017 года. В едином дне голосования поучаствовали больше 45 миллионов человек из 67 миллионов потенциальных избирателей, подчеркнула она.

Более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования