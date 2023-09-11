Явка избирателей на региональных выборах стала самой высокой с 2017 года – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Явка на региональных выборах стала самой высокой с 2017 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

Как заявила Памфилова, в едином дне голосования поучаствовали больше 45 миллионов человек из 67 миллионов потенциальных избирателей. Она добавила, что средняя явка в 2023 году составила 43,5%, а в 2017 году – 35%.

Также глава Центризбиркома РФ отметила, что 33 тысячи кандидатов от 13 партий избраны на выборах разного уровня на данный момент.

"Россияне проявили мощную консолидацию, твердость и единство на прошедших выборах, несмотря на сложную обстановку", – подчеркнула Памфилова.

При этом она сообщила, что на выборах высших должностных лиц второго тура не будет. По ее словам, избраны все 21 высшее должностное лицо.

Ранее в ходе разговора с региональными отделениями партии "Единая Россия" о предварительных итогах единого дня голосования Сергей Собянин отметил беспрецедентно высокую явку на выборах мэра Москвы в 2023 году. Он подчеркнул, что активная гражданская позиция сегодня особенно важна, в нынешней непростой реальности.

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы