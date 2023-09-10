ДЭГ на выборах президента будет применяться в регионах, у которых есть опыт – Памфилова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дистанционное электронное голосование задействуют на предстоящих выборах президента лишь в тех регионах, где уже есть такой опыт, то есть не более чем в 30 российских субъектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

По ее словам, систему ДЭГ, возможно, еще долго не получится внедрить в ряде российских регионов.

"На выборах президента мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы", – уточнила Памфилова.

В этой связи, продолжила она, ЦИК обсудила с Минцифры и "Ростелекомом" вопрос проведения выборов с применением ДЭГ только в тех регионах, которые уже прошли такой опыт.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрия Медведева заявил, что фракция уже завтра начнет подготовку к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года. На селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования он сообщил, что эти выборы являются главными в стране.