Мособлизбирком объявил Воробьева победителем на выборах губернатора Подмосковья

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Мособлизбирком подвел итоги выборов губернатора Подмосковья и общие результаты дополнительных выборов депутата Мособлдумы. Победителем стал Андрей Воробьев. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

Отмечается, что Воробьев ("Единая Россия") набрал 83,68% голосов. На втором месте находится Александр Наумов (КПРФ), у него 6,37% голосов. Следом расположился Кирилл Жигарев (ЛДПР) – 4,82%. Четвертое место занял Анатолий Никитин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 4,06%.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, явка на региональных выборах стала самой высокой с 2017 года. В едином дне голосования поучаствовали больше 45 миллионов человек из 67 миллионов потенциальных избирателей, подчеркнула она.

Более 45 млн избирателей приняли участие в едином дне голосования