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07 сентября, 08:45

Политика

США планируют выделить на помощь Украине более 1 млрд долларов

США планируют выделить на помощь Украине более 1 млрд долларов

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев пообещал еще один миллиард долларов помощи. Из них более половины пойдут на военные нужды. Такое заявление Блинкен сделал после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Деловой ужин прошел в McDonald’s. Там Кулеба признался, что именно в таких ресторанах "похмелялся", когда был студентом. Запись разговора оказалась в соцсетях. Блинкен выразил надежду, что подобные завтраки случались у украинского министра "крайне редко".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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