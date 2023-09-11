Песков назвал красноречивыми результаты прошедших в РФ выборов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Подготовка к предстоящим президентским выборам в РФ еще не началась, в Кремле сейчас анализируют результаты прошедших выборов глав регионов и местных парламентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Выборы были очень широкие. Мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые", – сказал он.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

В частности, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что "Единая Россия" набрала 78,03% голосов на выборах в Народный совет республики по результатам обработки 100% протоколов.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" с 11 сентября начнет подготовку к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года.



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