Россиян призвали воздержаться от поездок на собственных авто в Латвию и Литву

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Посольства России в Латвии и Литве призвали граждан РФ воздержаться от поездок в данные страны на автомобилях с российскими номерами. Соответствующие обращения опубликованы в официальных телеграм-каналах дипмиссий.

"Въезд на территорию республики на автотранспорте с российскими номерными знаками запрещен. <...> Настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях", – говорится в сообщении диппредставительства в Латвии.

Там призвали россиян обращаться к сотрудникам посольства в случае конфискации личных автомобилей латвийскими властями.

Аналогичное сообщение разместило посольство РФ в Литве. При этом в случае с данной страной есть исключение: проезд разрешен автомобилям с номерами РФ, следующим транзитом до Калининграда и обратно.

С 13 сентября в рамках санкций против РФ Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

На днях в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия накануне скорректировала свое пояснение по ввозу автомобилей и личных вещей граждан РФ в ЕС. Она призвала национальные органы стран Союза оценивать каждый конкретный случай отдельно.



ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни