Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника ВСУ были сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА", – написал он.

Богомаз уточнил, что два беспилотника самолетного типа были сбиты силами Минобороны России над Суражским районом. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших, а на месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал административное здание в Курске. В результате вражеской атаки незначительно пострадала крыша.

До этого украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО России над Орловской областью.



Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске