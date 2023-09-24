Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске

Фото: телеграм-канал Readovka

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал административное здание в Курске. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

"Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место", – поделился он.

22 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области. Атака была пресечена около 15:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день российские системы ПВО также уничтожили дрон над Белгородской областью. Атака была пресечена около 17:00 по московскому времени. По словам губернатора региона, пострадавших нет.

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