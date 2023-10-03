МО РФ сообщило об уничтожении двух снарядов РСЗО над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что цели были сбиты над Грайворонским городским округом.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

"При падении обломками повреждены двенадцать частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки. Подворовой обход продолжим в светлое время суток", – отметил глава Белгородской области.

Ранее 3 октября над Белгородской областью был сбит еще один беспилотник. Вражеский дрон перехватили около 16:05.

Как уточнил Вячеслав Гладков, БПЛА был сбит над селом Головино.

ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью