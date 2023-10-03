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03 октября, 12:34

Происшествия

Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские системы ПВО ликвидировали три украинских снаряда РСЗО и два БПЛА над Белгородской областью. Об этом информировали в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака была пресечена в 11:00 по московскому времени. Все цели были уничтожены, заключили в Минобороны.

Ранее атаке нескольких воздушных целей подвергся Грайворонский округ в районе хутора Масычево. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, разрушений не выявили.

Кроме того, системы ПВО в регионе сбили украинский беспилотник самолетного типа 2 октября около 09:00 по московскому времени.

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