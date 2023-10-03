ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Вражеский дрон перехватили 3 октября около 16:05.

Губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА был сбит над селом Головино.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – добавил он.

До этого система ПВО ликвидировала украинский дрон в Брянской области. Около 15:00 вражеские силы попытались совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа.

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что военные Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово. В результате атаки были повреждены несколько жилых домовладений и хозяйственных построек. По словам губернатора, оперативные и экстренные службы продолжают обследовать территорию поселка.

ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью