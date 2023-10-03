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03 октября, 16:35

Происшествия

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон в Брянской области. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что около 15:00 вражеские силы попытались совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", – говорится в публикации.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что военные Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово. В результате атаки были повреждены несколько жилых домовладений и хозяйственных построек. По словам губернатора, оперативные и экстренные службы продолжают обследовать территорию поселка.

В ночь на 3 октября над территорией Брянской области был сбит беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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