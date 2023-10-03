Система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был сбит над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор поблагодарил подразделения ПВО и подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия.

До этого дежурные средства ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Впоследствии была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку над Крымом. Сообщалось, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

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