Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена около 11:00 по московскому времени.

Ранее административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино были повреждены обломками после уничтожения беспилотников силами ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что удалось сбить около 19 объектов.

Утром 5 октября Украина обстреляла поселок Шебекинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших нет.

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