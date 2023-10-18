18 октября, 09:22Происшествия
Под обстрел ВСУ попало белгородское село Новая Таволжанка
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал. При этом нарушена линия электроснабжения. Под частичное отключение подпали абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельского.
Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.
Вячеслав Гладков ранее заявил, что в Белгородской области в ночь на 18 октября были сбиты шесть беспилотников самолетного типа.
До этого сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.
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