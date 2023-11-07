Шесть человек погибли при обстреле центра Донецка из РСЗО HIMARS

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Вооруженные силы Украины совершили трехкратный обстрел центра Донецка при помощи РСЗО HIMARS. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 11 ранены, сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

"Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения", – уточнил Пушилин.

В результате обстрела Буденновского района города пострадал один мужчина, также повреждения получили девять жилых домов и одно медучреждение.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек были ранены.

Ранее стало известно, что съемочная команда газеты "Известия" 31 октября пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Трое корреспондентов были госпитализированы.

Несколько автомобилей сгорели в Донецке из-за обстрелов с украинской стороны