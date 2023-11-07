Число пострадавших при обстреле центра Донецка превысило 20 человек

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Число пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 20 человек. Об этом сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По предварительным данным, по состоянию на 20:30 по московскому времени от украинских обстрелов пострадали свыше 20 человек. Информация продолжает поступать, уточнили в представительстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр города при помощи РСЗО HIMARS. Сообщалось о шести погибших и 11 раненых. Всем пострадавшим оказывается помощь врачей.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, повреждения также получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, совершено прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.

До этого Пушилин рассказал, что два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек получили травмы.

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