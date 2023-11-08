Число пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ возросло до 55

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Число граждан, получивших травмы в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ во вторник, 7 ноября, увеличилось до 55 человек. О пострадавших рассказал исполняющий обязанности главы Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев.

"Количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ составило 55 человек", – передает ТАСС его слова.

7 ноября ВСУ обстреляли центр города при помощи РСЗО HIMARS. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, по его словам, совершено прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.

Вечером пострадавших насчитывалось более 20 человек. Травмы получили и сотрудники бригады скорой помощи, прибывшие помогать раненым.



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