27 декабря, 04:20Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над территорией Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", – написал губернатор.
До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня.
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