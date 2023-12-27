Силы ПВО сбили беспилотник над территорией Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", – написал губернатор.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня.

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